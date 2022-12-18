يفتقد بابا الفاتيكان فرانسيس إلى القدرة على التحرك بحرية في الشوارع.

وقال رئيس العالم الكاثوليكي لصحيفة "ايه بي سي" الإسبانية "الاتصال بالناس يعيد شحني"، مشيرا إلى أنه كان يشعر بحرية كبيرة عندما كان اسقفا للعاصمة الأرجنتينية.

ونشرت الصحيفة عبر الإنترنت مقتطفات من مقابلة مع فرانسيس يوم السبت، الذي يوافق عيد ميلاده.

وفقا لما ذكره الرجل، الذي يبلغ الآن 86 عاما، فإنه يفتقد إلى التواجد في الخارج لأن اجتماعاته أصبحت الآن ذات طابع وظيفي أكثر، حيث يأتي زواره "لمقابلة البابا".

وتذكر الأرجنتيني الفترة التي قضاها أسقفا لعاصمة بلاده بوينس آيرس، حيث كان يشعر بحرية كبيرة.

وقال "استخدمت وسائل النقل العام، أحببت مشاهدة الناس وهم يتنقلون"، مؤكدا أن عدم القدرة على الخروج كان من أصعب الأمور "في كونك البابا".

ربما يكون المشي صعبا على أي حال، حيث إن خورخي ماريو بيرجوليو - الاسم الحقيقي للحبر الأعظم- يعاني منذ بعض الوقت من آلام في الركبة.

ويمكن لعملية جراحية أن تقدم له الراحة، لكنه رفض ذلك حتى الآن. وقال فرنسيس إن هذا القرار، مع ذلك، ثبت أنه "صائب"، مضيفا "أنت تحكم برأسك لا بركبتك".

وتعتزم "إيه بي سي" نشر المزيد من محتوى المقابلة في وقت لاحق اليوم الأحد.