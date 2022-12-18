يتواكب وصول منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم في قطر مع "تضخم جامح" في البلاد، وهو الأمر نفسه الذي حدث من قبل عندما رفع المنتخب الكأس مرتين سابقتين.

وقالت وكالة بلومبرج، في تقرير، إن هناك قاسما مشتركا بين الفريق الحالي الذي وصل لنهائي مونديال قطر، والفريق الذي بلغ نهائي عام 1978 ونهائي 1986 وهو "التضخم الجامح" في البلاد.

وفي الوقت الحالي، يذكر التقرير أنه من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 99% هذا الشهر، ويتوقع الاقتصاديون أن يصل إلى أعلى من 100% قريبا.

وعندما قاد دييجو مارادونا المنتخب إلى لقب 1986، كان معدل التضخم في ذلك الوقت قد بلغ 116%.

في عام 1978، عندما فازت الأرجنتين بالبطولة التي استضافتها، كان المعدل 176%، وفقا لبيانات واستطلاعات البنك المركزي، وكان الفريق قد خسر نهائي 1990، مع تضخم ضخم بلغ حوالي 2000%.

وتوضح الوكالة أن الفريق الحالي، الذي تجنب الإقصاء المبكر في البطولة واستطاع تحقيق 5 انتصارات متتالية، أبهج الأمة التي تعاني مرة أخرى من أوقات اقتصادية صعبة.

ويصل مونديال قطر 2022 إلى ختامه، الأحد، بنهائي بين الأرجنتين، الحالمة بترصيع مسيرة نجمها، ليونيل ميسي، بالمجد، وفرنسا الباحثة عن الاحتفاظ بلقبها.

ويسعى المنتخبان إلى إحراز اللقب الثالث في تاريخهما من خلال موقعة لوسيل التي تبدو فيها الحظوظ شبه متساوية.