إيران: إطلاق قمرين صناعيين قبل نهاية العام الجاري

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، أنه سيتم إطلاق قمرين صناعيين على الأقل إلى الفضاء حتى نهاية هذا العام الى جانب أقمار صناعية سيتم إطلاقها أيضا في المستقبل.

وقال عيسى زارع بور حول إطلاق القمر الصناعي ناهيد 1 و 2: "يتم إعداد هذين القمرين الصناعيين، ونأمل أن يتم إطلاقهما حتى نهاية العام الايراني الحالي 21مارس 2023"، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

وتم تصميم وصنع قمر "ناهيد- 1" ، في مركز منظومات الاقمار الصناعية التابع لمركز الابحاث الفضائية في البلاد تحت إشراف مؤسسة الفضاء الايرانية.

وينطبق تصميم وصناعة قمر ناهيد الاصطناعي مع تكنولوجيا تصميم وصنع الاقمار الصناعية التي يمكن وضعها في المدار الارضي الجغرافي.

و" ناهيد 2 " هو قمر صناعي مخصص للاتصالات ويبلغ وزنه 100 كجم وعمره المفيد سنتان، والمهمة الأساسية له هي التمركز على تنمية واختبار التقنيات الهامة، وأما من مهامه الأخرى فهي اختبار مواقع البث لإشارات الراديو المستقلة كما له القابلية على استكشاف الاتصالات واختبار الاتصال الهاتفي المتزامن وقياس مستوى التشعشع.

وأحد أهم الأنظمة التقنية في هذا القمر الصناعي المتطور يتمثل في منظومة تعيين المواقع والسيطرة عليها بمعدل ثبات يبلغ ثلاثة محاور ودقة تعادل ثلاث درجات RMS وهو مزود في كل جهة بمجسات لتعيين المواقع وكيفية أدائها.