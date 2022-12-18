توفي رجل الأعمال محمد الأمين، صباح اليوم، في مستشفى السلام الدولي متأثرا بمرضه، خلال قضائه فترة عقوبة السجن المشدد 3 سنوات.

وقال المحامي طارق جميل سعيد، في تصريح لـ"الشروق"، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام جثمان رجل الأعمال محمد الأمين.

وتقدم المتوفي رجل الأعمال محمد الأمين، بالطعن على حكم السجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بالاتجار في البشر وهتك عرض الفتيات بدار الأيتام المملوكة له ببني سويف.

وحددت محكمة النقض جلسة 28 يناير المقبل لنظر الطعن الذي يحمل رقم 14683 أمام دائرة "السبت . د" بمحكمة النقض.

وأوضح دفاع المتوفي محمد الأمين، أنه من المقرر أن تقضي محكمة النقض بانقضاء الدعوى بالوفاة، تطبيقًا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعلانها بالوفاة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، في مايو 2022، بمعاقبة رجل الأعمال محمد الأمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

يذكر أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار فى البشر، وهنّ 7 فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة 13 شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وانتهت التحقيقات إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

كانت شهادة الشهود الـ13 ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".