 موجة حادة من الثلوج والصقيع تجتاح النمسا ودرجة الحرارة تهوى إلى 24 درجة تحت الصفر - بوابة الشروق
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موجة حادة من الثلوج والصقيع تجتاح النمسا ودرجة الحرارة تهوى إلى 24 درجة تحت الصفر

فيينا - أ ش أ
نشر في: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 10:11 م | آخر تحديث: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 10:11 م

تعرضت النمسا إلى موجة حادة من الثلوج والصقيع، اليوم الأحد، وهبطت درجات الحرارة إلى 24 درجة تحت الصفر في بعض المناطق.

وقال بيان لهيئة الأرصاد الجوية النمساوية، اليوم، إن درجات الحرارة هبطت إلى 24 درجة تحت الصفر منذ صباح اليوم الأحد وبالتحديد في مقاطعة جموند في ولاية النمسا السفلى.

وتوقع البيان أن يكون الطقس أكثر دفئا في الأيام المقبلة ويبدأ التحسن غدا الاثنين مع سطوع الشمس قليلا.

يشار إلى أن الأجهزة المحلية في مختلف البلدات تكثف جهود إزاحة الجليد والذي ارتفع لأكثر من متر في بعض المناطق وتسبب في إغلاق العديد من الشوارع والممرات.

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