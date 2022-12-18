إيطاليا تسجل 174 ألفا و630 إصابة جديدة بكورونا و719 وفاة

سجلت إيطاليا 174 ألفا و630 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و719 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 24 مليونا و884 ألفا و34، والوفيات إلى 183 ألفا و138.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 148 مليونا و917 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.