الجيش الأردني ينشر دوريات لتأمين مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

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أعلن الجيش الأردني أنه سينشر دورياته لتأمين مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" الذي سيعقد في المملكة الثلاثاء القادم، وسط احتجاجات تشهدها البلاد.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن الجيش سينشر "قوات وآليات عسكرية على الطريق من مطار الملكة علياء الدولي وحتى منطقة البحر الميت، تمهيدا لانطلاق مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" في نسخته الثانية والذي سيعقد في المملكة"، يوم الثلاثاء القادم.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المؤتمر سيعقد لمناقشة التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم، بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية ومصر والعراق وعدد من الدول المتوقع مشاركتها ومنها فرنسا.

وكان الأمن العام الأردني أعلن تكثيف انتشار دورياته في محافظات المملكة التي تشهد احتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان نقلته الوكالة في وقت سابق إنها ستكثف انتشارها الأمني "لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين".