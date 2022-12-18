قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة ومجلس إدارتها تعبر عن كل دعمها وترجيبها وتهنئتها لأي فنان مصري يمثل دولته بالخارج، مؤكدًا أن الأمر بمثابة «شرف كبير».



وأعرب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الأحد، عن دعمه وتقديره ومحبته لمطرب الراب ويجز، لمشاركته في تقديم أغنية لبطولة كأس العالم، متابعًا: «نحن ندعم أي إنسان وفنان ورياضي مصري في أي محفل، لأنه يشرفنا ويشرف بلدنا».



وأضاف أن «كل ما طرح على وسائل الإعلام من مهاترات، وأدخلت النقابة في أمور لم تعلن عنها وبيانات لم تصدرها، على غير الحقيقة وعارية عن الصحة»، مشددًا على أن الأخبار يجب ألا تستشف بناء على قرارات ماضية.



وذكر أن كل ما أثير عن النقابة بشأن تمثيل ويجز كمغني راب وشاب وفنان مصري ببطولة كأس العالم، عبر مواقع التواصل أو القنوات أو الأخبار، عارٍ تمامًا عن الصحة، نافيًا فرض عقوبة على «ويجز» بسبب الأمر.



وتابع: «لا عقوبة ولم نعلن عقوبات، ويجز هيرجع بلده سالمًا غانمًا، يجي نقابته وأي شأن داخلي أو أمور داخلية لنا معاه هتكون في بيتنا الفني وبلدنا، وإحنا نتصرف مع ابننا داخل نقابتنا».



واستطرد: «الشاب ربنا كارمه في الخارج، لما يجي نقابته وينتمي لها ويوقع على كل الإقرارات والتعهدات التي وقع عليها المنتمون لشعبة الراب، أهلا ومرحب به في بلده ونقابة المهن الموسيقية كشاب ممثل لنا، وحقق نجاحا كبيرا، الأمر بمثابة شرف لنا ولمصر كلها».



وأوضح أن ويجز لم ينتمِ حتى الآن لشعبة الراب، وفقًا لما قرره مجلس الإدارة بالإجماع، من إلغاء كل التصاريح الماضية، على أن يأتي لتوقيع إقرار وتعهد، مرجعًا عدم حضور ويجز إلى انشغاله بحفلاته في الخارج.





