قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن «لجنة عليا تضم أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، ستعمل على تحديد المدى السعري لمجموعة من السلع الأساسية والاستراتيجية، التي تهم المواطنين».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن اللجنة من المقرر أن تضع مدى سعريًا لما يتراوح بين 10 إلى 15 سلعة، قد تشمل القمح والزيت والسكر والذرة والسمن والشاي.

وأكد أن «الأمر لا يخالف الفكر الاقتصادي والسوق الحر»، موضحًا أن الوزارة وضعت تسعيرة جبرية فقط للأرز؛ ليصبح سعر كيلو السايب بـ12 جنيهًا، والمعبأ بـ15، والأرز بنسبة كسر 3% بـ18 جنيهًا.

وأشار مساعد أول وزير التموين، إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتأكد من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع والرقابة على الأسواق، منوهًا إلى أن مخالفة الأسعار الموضوعة، تعرض بائعها لإجراءات عقابية تشمل غلق المتجر، وإعادة بيع السلع للجمهور.