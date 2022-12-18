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أنتهى الوقت الاصلي والإضافي من مباراة الأرجنتين وفرنسا بالتعادل بنتيجة 3-3، في اللقاء المقام على ملعب لوسيل بنهائي كأس العالم.

وبعد أن اتجهت الكفة لمنتخب الأرجنتين خلال 78 دقيقة، سجل كيليان مبابي هدفين في دقيقتين وعادل النتيجة لتتجه المباراة إلى الأوقات الإضافية في مباراة مثيرة.

وفي دقيقتين عاد السهم الفرنسي كيليان مبابي بالمباراة لنقطة البداية، وأحرز هدفين من ركلة جزاء في الدقيقة 79 بعد عركلته داخل منطقة الجزاء من أوتاميندي.

وفي الدقيقة 82 عاد لاعب باريس سان جيرمان بالتسجيل مجددا من تسديدة صاروخية من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

وفي الأشواط الإضافية أحرز ليونيل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 109 عن طريق تسديدة قوية من لاوتارو مارتينيز من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس هوجو لوريس فتابعها ميسي بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 118 أحرز كيليان مبابي الهدف الثالث للديوك لتتعادل فرنسا بثلاثة أهداف وتتجه المباراة لركلات الترجيح.