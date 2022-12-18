ألمانيا: خبراء يبدأون في تقييم المسروقات المستعادة من متحف القبو الأخضر

بعد استعادة غالبية المسروقات من متحف "القبو الأخضر" في مدينة دريسدن الألمانية، بدأ خبراء من هيئة المجموعات الفنية الحكومية "إس كيه دي" في المدينة الواقعة شرقي ألمانيا في تقييم الحلي المستعادة.

وقال المتحدث باسم الهيئة هولجر ليبس اليوم الأحد إن التقييم سيتستغرق بعض الوقت.

ووفقا لبيانات الشرطة والادعاء العام، عادت 31 قطعة إلى دريسدن.

وبعد جريمة السرقة التي وقعت في المتحف قبل ثلاثة أعوام، دأبت هيئة "إس كيه دي" على الإشارة إلى أن عدد القطع المسروقة يبلغ 21 قطعة، وقال ليبس إنه يجب النظر الآن فيما إذا كانت بعض القطع تعرضت للتكسير أو التفتيت.

وأضاف ليبس أن النتائج التي سيتوصل إليها الخبراء يمكن أن تكون مهمة بالنسبة للمحاكمة الجارية لستة من المشتبه بهم بتهمة السطو والحرق العمد في دريسدن منذ بداية هذا العام.

ويبدو أن إعادة المسروقات يرجع إلى اتفاق بين المحامين والادعاء والمحكمة، وكانت سلطات ولاية سكسونيا (عاصمتها دريسدن) أعلنت أنه كانت هناك "محادثات استكشافية" مع دفاع المتهمين.

تجدر الإشارة إلى أن الواقعة تمثل واحدة من أكثر السرقات الفنية إثارة للضجة في ألمانيا، حيث تمكن لصوص من اقتحام متحف خزانة الدولة الموجود في قلعة القصر الملكي في دريسدن في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وقام الجناة بثقب صندوق عرض بفأس وانتزعوا ما مجموعه 4300 ماسة بقيمة تزيد عن 113 مليون يورو.

وكان تم ضبط جزء كبير من المسروقات في برلين ليلة الجمعة/السبت قبل الماضية وأُعيْدَتْ المسروقات المضبوطة إلى دريسدن.