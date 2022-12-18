حفز زين الدين زيدان، أسطورة الكرة الفرنسية، لاعبي منتخب الديوك برسالة مؤثرة قبل خوض نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين.

يواجه منتخبا فرنسا والأرجنتين، مساء اليوم الأحد، على ملعب "لوسيل"، في نهائي مونديال قطر 2022.



ونشر زيدان صورة تضم لاعبي المنتخبين، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا عليه:" خوض نهائي كأس العالم هو حلم الطفولة، دعونا نحصل على النجمة الثالثة! هيا أيها الأزرق."

من جانبه تفاعل كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، مع منشور زيدان ووضع إعجابه على الصورة التي نشرها مدرب ريال مدريد السابق.



ويسعى المنتخب الفرنسي للتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، إذ سبق للديوك الفوز باللقب في 1998 و2018.



في حين يبحث المنتخب الأرجنتيني عن اللقب الأول في كأس العالم، منذ مونديال 1986.