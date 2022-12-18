حزب الشعب الأوروبي يطالب بإقامة سياجات حدودية بسبب تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين

طالب رئيس حزب الشعب الأوروبي، مانفريد فيبر، بتعامل حاسم في مواجهة تزايد حالات العبور غير الشرعي للحدود إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية التي تصدر غدا الاثنين، قال السياسي الألماني إن "دول الاتحاد الأوروبي تسير أثناء النوم وستتجه صوب أزمة هجرة جديدة إذا لم تتحرك الآن. يجب أن يتم في نهاية المطاف أخذ هذا التحدي الجسيم مأخذ الجد".

وأضاف فيبر: "إذا تطلب الأمر يجب بناء سياجات على سبيل المثال في جنوب شرق الاتحاد الأوروبي حتى يمكن السيطرة على المهاجرين القادمين بشكل كامل بقدر المستطاع".

ورأى فيبر أن على الاتحاد الأوروبي أيضا دعم التمويل لبناء هذه المنشآت الحدودية، وطالب بالإضافة إلى ذلك بتعزيز سريع لأعمال الرقابة على الحدود الخارجية سواء البحرية أو البرية. وقال إن على الدول الأعضاء أن تتخذ الخطوات النهائية لضمان عمل آلية تضامن داخل الاتحاد الأوروبي.

كانت وكالة الاتحاد الأوروبي لحماية الحدود "فرونتكس" سجلت في الشهور الـ11 الماضية من العام الحالي نحو 308 ألف محاولة دخول بدون تصريح إلى أراضي التكتل الأوروبي، بزيادة بنسبة 68% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك حسبما أعلنت فرونتكس في الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة التي يقع مقرها في العاصمة البولندية وارسو، إن عدد هذه المحاولات في العام الحالي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2016.