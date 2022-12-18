«النهارده يوم جميل» يفوز بجائزة أحسن فيلم روائي طويل بمهرجان بن جرير في المغرب

وكتبت "شلبي"، عبر حسابها بموقع فيسبوك: "الحمد لله أشكرك يا رب ختام السنة يبقى بخبر حلو كدا، فاز فيلمي النهارده يوم جميل، بالجائزة الكبرى لأحسن فيلم روائي طويل، بمهرجان بن جرير السينمائي بالمغرب خلال دورته الثامنة التي أقيمت خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 ديسمبر 2022، والتي نظمت تحت شعار: السينما والتعلم مدى الحياة".وتابعت: "يتعلق الأمر بكل من لجنة تحكيم الأفلام الطويلة والتي يرأسها المخرج المغربي محمد الكغاط، وعضوية كل من الفنان ربيع القاطي، والفنان هشام الوالي، ولجنة تحكيم الأفلام القصيرة برئاسة المنتج المغربي بوشتى الإبراهيمي، والممثلة فاطمة الشيخ، والسيناريست محمد الحاي".وجدير بالذكر أن المسابقة الرسمية للمهرجان كانت بمشاركة 25 فيلمًا قصيرًا، إلى جانب 5 أفلام.يذكر أن الفيلم بطولة باسم سمرة، وهنا شيحة، ونجلاء بدر، وأحمد وفيق، وانتصار، ومحمود الليثي، وإيمي إسلام، ومحمد حكيم، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومدير تصوير محمد عادل، ومهندس الديكور محمد المعتصم، ومونتاج أحمد شحم، وموسيقى تصويرية عادل حقي، وقصة علاء سليمان، وسيناريو وحوار دينا السقا، ونيفين شلبي، ومن إخراج نيفين شلبي.