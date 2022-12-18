 مبعوث أممي يدعو الليبيين إلى التوافق على مقترح لكسر حالة الجمود ضمن سقف زمني محدد - بوابة الشروق
الأحد 18 ديسمبر 2022 3:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

مبعوث أممي يدعو الليبيين إلى التوافق على مقترح لكسر حالة الجمود ضمن سقف زمني محدد

علم ليبيا
علم ليبيا
أ ش أ
نشر في: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 2:18 ص | آخر تحديث: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 2:18 ص

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الليبيين إلى التباحث فيما بينهم والتوافق على مقترح موحد لكسر حالة الجمود السائدة ضمن سقف زمني محدد.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم /السبت/، أن ذلك جاء خلال لقاء باتيلي مع مجموعة من الشخصيات السياسية من مختلف أنحاء ليبيا، والذين سبق لهم أن تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة قبل عام مضى.
وأكد أنه شجع الشخصيات السياسية على الأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والدستورية والأمنية الضرورية لتوفير فرص تنافسية متكافئة وانتخابات ناجحة، مشددًا على أن الليبيين عازمون على جعل عام 2023 بداية فجر جديد لهم ولبلدهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك