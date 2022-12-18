مبعوث أممي يدعو الليبيين إلى التوافق على مقترح لكسر حالة الجمود ضمن سقف زمني محدد

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الليبيين إلى التباحث فيما بينهم والتوافق على مقترح موحد لكسر حالة الجمود السائدة ضمن سقف زمني محدد.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم /السبت/، أن ذلك جاء خلال لقاء باتيلي مع مجموعة من الشخصيات السياسية من مختلف أنحاء ليبيا، والذين سبق لهم أن تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة قبل عام مضى.

وأكد أنه شجع الشخصيات السياسية على الأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والدستورية والأمنية الضرورية لتوفير فرص تنافسية متكافئة وانتخابات ناجحة، مشددًا على أن الليبيين عازمون على جعل عام 2023 بداية فجر جديد لهم ولبلدهم.