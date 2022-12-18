ديفيد بيكهام يثني على مونديال قطر 2022

أثنى الإنجليزي ديفيد بيكهام على بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" لتوحيدها المشجعين وأشار إلى أن إقامة البطولة في منتصف الموسم رفع من مستوى كرة القدم.

وفي بيان صدر اليوم الأحد قبل المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، أثنى بيكهام على ما أظهرته البطولة على أرض الملعب، وأرجع ذلك بسبب إقامة البطولة في منتصف الموسم وهو ما سمح للاعبين بأن يكونوا في أفضل مستوياتهم.

وقال بيكهام: "رؤية الجماهير سويا ومستوى كرة القدم- كان هذا رائعا. كان من دواعي سروري أن أرى الإثارة والمتعة التي حظت بها الجماهير".

وأضاف: "مستوى كرة القدم كان مذهلا. كنت دائما مناصرا لإقامة كأس العالم في منتصف الموسم، لأنني أعلم أن اللاعبين سيكونون نشيطين وأن مستوى الطاقة والقدرة البدنية سيكون مرتفعا".

وانتهت حملة المنتخب الإنجليزي في دور الثمانية عقب الخسارة أمام المنتخب الفرنسي، حامل اللقب، في المباراة التي شهدت تسجيل هاري كين هدفا من ركلة جزاء، وإضاعة ركلة أخرى.

وستستمر فترة عدم تتويج المنتخب الإنجليزي بأي بطولة كبرى إلى 58 عاما حتى يورو 2024، ومع ذلك سيستمر جاريث ساوثجيت في قيادة الفريق خلال الفترة بعدما فضل البقاء.

وبسبب الأداء المشجع للمنتخب الإنجليزي في قطر، يعتقد بيكهام أن تجربتهم في البطولة ستفيدهم في يورو 2024 بألمانيا.

وقال: "لدينا جودة حقيقية وسيأخذ اللاعبون الإنجليز هذه التجربة في البطولة المقبلة. الجماهير تقف خلفنا، المستقبل يبدو مشرقا".

وأردف: "لدينا العديد من اللاعبين الشباب الذي سيتعلمون من هذا، وسيأخذونه معهم في اليورو وبطولة كأس العالم المقبلة.