بوتين وجنرالاته يبحثون الخطوات القادمة في أوكرانيا

وظهر بوتين في لقطات مصورة من اجتماع يوم الجمعة محاطاً بوزير الدفاع سيرغي شويغو وقائد القوات المسلحة فاليري جيراسيموف.

وشوهد بوتين عبر القناة الحكومية قائلاً: "سنستمع للقادة في كل اتجاه عملياتي، وأود أن أسمع اقتراحاتكم حول تحركاتنا الفورية والمتوسطة المدى".

وأنهى حضور الجنرال جيراسيموف الشائعات التي أطلقت على مواقع الإنترنت حول إعفائه من منصبه. وكان قد تعرض الرجل البالغ من العمر 67 عاماً لانتقادات من المعلقين الصقور الذين اتهموه بأنه كان شديد الحذر.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل إعلام حكومية مشاركة قائد القوات الجوية سيرغي سوروفيكين في الاجتماع، وكان قد عين قائداً للقوات الروسية في أوكرانيا في أكتوبر.

وحققت القوات الأوكرانية سلسلة إنجازات كبيرة في الأشهر الأخيرة، بما فيها استعادة خيرسون - المدينة الرئيسية الوحيدة التي استولى عليها الروس حتى الآن.

ورافق انهيار قوات الروسية في شرق أوكراني بداية هذا العام، تعرض القيادات العسكرية لانتقادات مستمرة من قبل الشخصيات الإعلامية الموالية للكرملين.

ويأتي الاجتماع عقب مزاعم أطلقها قائد الجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني، حول احتمال قيام موسكو بهجوم جديد في بداية عام 2023. وحذّر من أن روسيا تجهز نحو 200 ألف من القوات للمشاركة في الهجوم.

وأضاف زالوجني قائلاً: "ليس لدي شك بأنهم سيحاولون مرة أخرى الوصول إلى كييف". وقال "أعلم كم وحدة قتالية لدي الآن، وكم وحدة قتالية يجب أن أشكلها بحلول نهاية العام - والأهم، عدم استخدامها بأي طريقة الآن، بغض النظر عن صعوبة ذلك".

وأشار إلى أن الهجوم قد يبدأ "باتجاه كييف" وربما ينطلق من بيلاروسيا.

وتقدمت القوات الروسية نحو العاصمة كييف في شباط، بعد عبور الحدود مع بيلاروسيا.

ونفى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مراراً انضمام قواته للغزو، لكن آلاف من القوات الروسية يتواجدون حاليا في بلاده للمشاركة في ما تصفه وزارة الدفاع الروسية بأنه "تدريبات قتالية مكثفة".

وسيزور بوتين الإثنين الرئيس اليلاروسي في مينسك.

لكن المحللين تساءلوا حول قدرة روسيا على شنّ هجوم جديد على العاصمة الأوكرانية، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن مسؤولي الاستخبارات الأميريكية، سي أي إيه، "لا يرون أي إشارة على تحرك وشيك نحو كييف".

وقال كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأميريكية لوكالة رويترز، إن روسيا أجبرت على استخدام ذخيرة قديمة، عمرها عقود، وذات نسبة فشل عالية، بسبب النقص في إمداداتها..