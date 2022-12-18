ألمانيا: نقابة فيردي تدعو العاملين في أمازون إلى الإضراب

دعت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات العاملين في عدة فروع لشركة أمازون في كل أنحاء ألمانيا إلى الإضراب.

وأعلنت النقابة، اليوم الأحد، أن دعوتها موجهة إلى العاملين في مراكز التوزيع في باد هرسفلد ودورتموند وجرابن وكوبلنتس ولايبتسيج وراينبرج وفيرنه، مشيرة إلى أن الغرض من هذه الإضرابات هو الاحتجاج على "الممارسات غير الاجتماعية لعملاق التجارة على الإنترنت".

ومن جانبها، قالت مونيكا دي سيلفستر مديرة الإضراب: "سيتناوب العاملون في مراكز التوزيع المختلفة الإضراب في الأيام المقبلة دون إعلان عام مسبق".

وانتقدت الشركة وقالت إن العاملين لدى أمازون بوجه عام لا يزالون يتقاضون أجورا سنوية تقل بعدة آلاف اليورو مقارنة بنظرائهم في شركات تعمل وفقا لاتفاقيات الأجور الجماعية.

ولفتت إلى أن أحد أسباب ذلك تعود إلى ضآلة بدل عيد الميلاد وعدم صرف بدل عطلات "ولذلك السبب فإننا لا نزال نطالب أمازون بأن تعترف بالاتفاقات الجماعية للعاملين في قطاع تجارة التجزئة والجملة وبأن تبرم معنا عقد أجور يتضمن عملا جيدا وصحيا".