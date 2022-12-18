 أبو الغيط: العاصمة الإدارية تشكل واجهة مصر الحديثة ومستقبلها - بوابة الشروق
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أبو الغيط: العاصمة الإدارية تشكل واجهة مصر الحديثة ومستقبلها

أحمد علاء
نشر في: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 10:46 ص | آخر تحديث: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 10:46 ص

قال الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العاصمة الإدارية كانت قبل ست سنوات أرضا جرداء، لكنها تحولت الآن لتشكل واجهة مصر الحديثة ومستقبلها.

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر الإسكان العربي السابع بعنوان "نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة"، اليوم الأحد، أن العاصمة ستوفر سكنا كريما للأجيال المقبلة، وستكون مركزا للنشاط العام والابتكار في مصر.

ولفت إلى أن مصر تشهد أمرا مبهرا وغير مسبوق على امتداد كل الأنحاء المصرية من شمالها لجنوبها، ما يعبر عن صحوة كبيرة تحدث في مصر على الصعيد العمراني.

وأكّد أن ما يحدث في مصر من انبهار أمرٌ يقويها بشكل كبير، وهو ما يُشكل قوة للعرب بشكل كامل.

وأشار إلى أن هناك صحوة غير مسبوقة في المجتمع العربي، لافتا إلى إجرائه الكثير من الزيارات للدول العربية ويرصد الكثير من الزخم في تلك الجولات.

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