عبر رفائيل فاران مدافع المنتخب الفرنسي،ومانشستر يونايتد الإنجليزي، عن خيبة أمله، بعد خسارة نهائي كأس العالم، على يد المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح.

وخلال تصريحات صحفية عقب نهاية اللقاء، أكد فاران أن فريقه كان عليه اللعب بجدية طوال اللقاء، ومواجهة الكثير من العقبات للفوز باللقب.

وقال فاران عقب نهاية اللقاء :" نحن محبطون للغاية بالطبع ، لقد قدمنا ​​كل شيء، كان علينا أن نواجه الكثير من العقبات أثناء المنافسة ، لم نتخل عن أي شيء ".

واضاف :" لمدة ساعة ، لم نكن في المباراة، كان من الممكن أن نفوز أيضًا ، أنا فخور جدًا بهذه المجموعة وبكوني فرنسيين، نحافظ على رؤوسنا ".

وواصل :" عدنا إلى هذه المباراة عندما كانت معقدة، لعبت بسرعة كبيرة ، ثم كنا نشعر بدنيًا أفضل، دفعنا وآمننا بها حتى النهاية ".

واختتم :" هذا سمح لنا بالعودة إلى هذا مباراة. نشعر بخيبة أمل ولكننا فخورون أيضا ".