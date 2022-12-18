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احتفل العشرات من الجماهير الأرجنتينية، بفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم أمام بوابة براندنبورج، وسط العاصمة الألمانية برلين.

وفاز راقصو التانجو على المنتخب الفرنسي بضربات الترجيح بعد مباراة ماراثونية انتهت بالأشواط الإضافية بالتعادل 3-3.

وبعد انتهاء المباراة تجمع العشرات من الأرجنتينيين ومحبي راقصي التانجو للاحتفال بالفوز التاريخي، حاملين الأعلام الأرجنتينية وسط هتافات للقائد ميسي.

ومن بين المحتفلين، جاءت ماركانا وصديقتها باربرا، وقالت لـ"الشروق": "لقد تحقق الحلم أخيرا.. كانت المباراة صعبة للغاية وموترة للأعصاب بعد أن عاد المنتخب الفرنسي للمباراة".

وأضافت: "لقد كان لدينًا مارادونا، والآن أحضر ميسي الكأس لنا".