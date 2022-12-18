 تموين مطروح: ضبط 23 مخالفة في حملة تفتيشية على مخابز الضبعة - بوابة الشروق
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تموين مطروح: ضبط 23 مخالفة في حملة تفتيشية على مخابز الضبعة

أحمد سباق:
نشر في: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 7:47 م | آخر تحديث: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 7:47 م

قال حسن الشيباني، مدير مديرية تموين مطروح، إنه تم ضبط 23 مخالفة متنوعة في حملة تفتيشية على مخابز مدينة الضبعة والقرى المحيطة بها.

وأوضح مدير تموين مطروح، أن حملة تفتيشية على مخابز مدينة الضبعة والقرى المحيطة بها، أسفرت عن ضبط مخالفات: عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة في إنتاج الخبز، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم إعطاء بون للمواطنين بصرف مستحقاتهم من الخبز المدعم، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، عدم وجود سجلات التفتيش بالمخبز، عدم وجود ميزان حساس بالمخبز.

وأكد تحرير محاضر للمخالفين تمهيدا للعرض على النيابة العامة.


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