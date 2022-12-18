مدحت العدل: غناء ويجز في حفل نهائي كأس العالم حاجة تشرف

قال الدكتور مدحت العدل، إن النجم المصري محمد صلاح، ابن مصر الوسطية الجميلة، وهو مثال لشاب عرف كيفية المحافظة على تقاليده واحترام تقاليد الأخرين، وتحول لأيقونة في انجلترا، مشيرًا إلى أن نصف منازل ليفربول مرسوم عليها جرافيك صلاح، ما يجعلنا فخورين به، قائلًا: "مراتي بتدعيله في الصلاة".

وأضاف "العدل" في حواره لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم السبت، أن محمد صلاح يتعرض لحملة ممنهجة سواء بالتركيز مع تهنئة أو دعمه لأي حدث أو مقارنته بأي لاعب أخر، مؤكدًا أن محمد صلاح لا يقارن في العالم العربي فهو واحد ضمن 4 لاعبين على مستوى العالم يتم متابعة أخباره بشغف.

وتابع، أن محمد صلاح من أفضل لاعبي الكرة في التاريخ، وعرف كيف يتعامل مع المجتمع الغربي دون التنازل عن بيته ومجتمع، موضحًا أن الحملة الممنهجة على محمد صلاح سببها أن اتجاهه وطني ويتبرع لبلده دائمًا ولذلك فأن هناك متربصين به.

كما أعرب مدحت العدل، عن سعادته بغناء مطرب الراب "ويجز" في حفل ختام كأس العالم بقطر، قائلًا: "حاجة تشرف وتسعد بأن شاب مصري عمره 25 سنة، وغدًا حوالي 6 مليار شخص في العالم سيستمع له، وهو سيكون أول عربي يغني في حفل ختام كأس العالم".

واستكمل: "أنا فرحان بيه ونفسي يعمل حاجات أكتر وجمهوره يبقى أكتر لأنه ذكي ومثقف، وويجز وصلاح هما قوانا النعمة اللي معروفين بيها، فمصر دولة قد لا تملك المال أو البترول ولكن تملك الفرد، أرجوكم سيبونا نستمتع بالمصريين اللي يشرفونا زي صلاح وويجز".