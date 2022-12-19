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مصر
السفير البريطاني يحتفل باليوم العالمي للغة العربية بكلمات إنجليزية مشتقة من لغة الضاد
مدير عام شؤون هيئة كبار العلماء: مصر من أوائل الدول التي اعتنت باللغة العربية
إقبال متوسط على مراكز تراخيص المحال العامة بالمحافظات
السفير الأردني يسلم مصر رئاسة مجلس وزراء الإسكان العرب خلفا للأردن
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ردود فعل متباينة على مسودة إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي
وزير الداخلية الفرنسي: العلاقات القنصلية مع الجزائر عادت إلى طبيعتها
في اليوم العالمي للمهاجرين.. أمريكا تعترف بمساهماتهم وحقوقهم
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ميسي: نحن أبطال العالم .. حلم تحقق أخيرا
كأس العالم.. فاران يعلق على خسارة اللقب
أحمد الشيخ أفضل لاعب في الجولة السابعة بتصويت الجماهير
رأي
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ركين سعد: شخصيتي في «اتزان» أجبرتني على معرفة جميع الأمراض النفسية
هشام ماجد وأحمد أمين يجتمعان معا في فيلم «سوبر زيرو»
ممدوح الشناوي يجسد شخصية تاريخية في مسلسل سر السلطان
أسرة مسلسل أم البنات يحتفلون بأول يوم تصوير بحضور النجمة سهير رمزي
مال وأعمال
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شركات الحديد تلحق بحديد عز وتقر زيادة في الأسعار بقيمة 2000 جنيه للطن
الزراعة: الإفراج عن 145 ألف طن مستلزمات أعلاف من الذرة وفول الصويا بـ70 مليون دولار
18 ديسمبر 2022.. نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الأحد: العجز الكلي يرتفع إلى 2.26% في الربع الأول من 2022-2023
حوادث وقضايا
اعتداء شخصين على شاب وشقيقته في جلسة إعلام وراثة بمحكمة كفر الزيات
جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري بالصف
إصابة شخصين جراء حادث تصادم في الوراق بالجيزة
تأجيل محاكمة المتهمين باحتجاز وتعذيب صيدلي حلوان لـ18 يناير
تليفزيون
قد تشمل الشاي والسمنة.. مساعد وزير التموين: لجنة تعمل على تحديد سعر عادل لـ15 سلعة
عمرو أديب: هجوم البرلمان على الحكومة حاجة متخضش.. وكلامي لا أمهد به لأي شيء
مساعد أول وزير التموين: تحديد المدى السعري لبعض السلع خلال الأسبوعين المقبلين