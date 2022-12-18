ألمانيا تبحث الشراكة في مجال الطاقة المتجددة مع مؤسسة النفط الليبية

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بحث سفير ألمانيا في ليبيا، ميخائيل أونماخت، السبت، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، تطوير شركة موثوقة وطويلة الأمد في مجال مصادر الطاقة المتجددة.

ووصف أونماخت عبر حسابه على موقع "تويتر" لقائه مع بن قدارة بـ"البناء للغاية".

وأفاد بأنه تطرق خلال اللقاء إلى أهمية العلاقات التقليدية القوية بين مؤسسة النفط الليبية والشركات الألمانية.

ومطلع نوفمبر الماضي، أكد بن قدارة التزام مؤسسة النفط الليبية بالعمل على الحد من الانبعاثات الضارة من أجل الحفاظ على البيئة وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وتحدث خلال فعاليات مؤتمر "أديبك 2022" المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن الإمكانات الهائلة التي تمتلكها ليبيا للانطلاق في مجال الطاقة المتجددة.

ووافقت قطر على مد ألمانيا بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى 15 عاما على الأقل.

وأفاد وزير الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، بأن الاتفاقيتين بين برلين والدوحة "تساهمان في دعم جهودنا لتعزيز أمن الطاقة في أوروبا بشكل عام، وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل خاص".

وتسعى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا (ألمانيا) جاهدة لتأمين بديل للطاقة الروسية، على الرغم من أن روسيا أثبت أنها مورد لألمانيا موثوق على مدى السنوات الماضية.

وأثرت العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو على إمدادات موارد الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.