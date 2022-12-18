نفاد قمصان ميسي قبل نهائي كأس العالم يضع «أديداس» في ورطة

قالت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، إن شركة أديداس الألمانية، وهي العلامة التجارية العالمية المتخصصة في الملابس والأدوات الرياضية، تواجه أزمة في الساعات الماضية بسبب الزيادة القياسية على طلب قميص منتخب الأرجنتين الذي يحمل اسم ورقم اللاعب ليونيل ميسي.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل سكالوني، نظيره الفرنسي على ملعب لوسيل، في الخامسة من مساء اليوم الأحد، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022.

ووفقًا لـ صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن مبيعات قميص النجم الأرجنتيني ميسي شهدت زيادة قياسية في الأيام الماضية، لدرجة نفاد هذا القميص من متاجر الشركة حول العالم سواء في الأرجنتين أو إسبانيا واليابان بجميع قياساته وسواء للرجال أو السيدات والأطفال.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن أديداس تواجه أزمة حقيقية في الساعات الماضية، ولكنها تسابق الزمن من أجل توفير كميات كبيرة من هذه القمصان لتلبية الطلب العالمي، حال تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم.

وأوضحت صحيفة ماركا أن أديداس لا يمكنها زيادة الإنتاج في الساعات القادمة، لاستبدال منتج كانت تعرف أنه سيعمل جيدًا للغاية، ولكن ليس بقدر الانهيار العالمي في المنافذ الرسمية أو المتاجر الإلكترونية.