محافظ الشرقية يعلن حركة تنقلات محدودة بين رؤساء مراكز ومدن المحافظة

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، القرار رقم 15798 لسنة 2022، باعتماد حركة تنقلات محدودة بين رؤساء مراكز ومدن محافظة الشرقية، بهدف إعادة تنظيم العمل.

وتضمن القرار تكليف عبادة محمد عبادة، القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس مدينة القنايات، للعمل في وظيفة رئيس مركز ومدينة أبو كبير، وتكليف أحمد علي شحاته ضاحي، نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق، للعمل في وظيفة رئيس مجلس مدينة القنايات.

وأكد محافظ الشرقية، في بيان اليوم الأحد، أن القرار جاء بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وأوضح أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية، وعلى قرارات محافظة الشرقية أرقام 6097 و10015 لسنة 2021 و6090 و7833 و14046 لسنة 2022، ولحسن سير العمل وانتظامه وللصالح العام.

واجتمع محافظ الشرقية مع رئيسي مركزي ومدينتي أبو كبير والقنايات الجديدين للتأكيد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولًا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد.