نواب بريطانيون: يجب اعتبار الصين رسميا أنها تهديد لبلادنا

قال نواب بريطانيون، إنه يجب اعتبار الصين رسميا "أنها تهديد" بالنسبة للمملكة المتحدة، مع خفض العلاقات الاقتصادية بين الدولتين لإتاحة الفرصة لبريطانيا للدفاع عن قيمها.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم حذرت من أنه يجب تجنب التحول المحتمل المحفوف بالمخاطر نحو لهجة أكثر شدة، إذا لم تستطع الحكومة الالتزام باتخاذ إجراء هادف.

وفي تقرير جديد حول تحديث المراجعة المتكاملة للدفاع والسياسة الخارجية، دعت لجنة الشؤون الخارجية المملكة المتحدة لتعزيز مرونتها في مواجهة التهديدات الدولية، ويشمل ذلك الصين، إذا رغبت في البقاء "كقوة" عالمية.

وأوصت اللجنة من أجل تحقيق ذلك بتبني "قيادة وطنية مرنة" وعقد اجتماعات دورية بين قطاعات الحكومة بشأن هذا الأمر.

وقالت رئيسة اللجنة أليشا كيرنز، إن قدرة بريطانيا على التعامل مع الصدمات العالمية "المزلزلة" تعرضت للاختبار خلال الأعوام الماضية، من جائحة كورونا إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف أن هذه الأحداث أظهرت هشاشتنا مما يجعل من الواضح أن الدولة في حاجة لتصبح أكثر مرونة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الخط الرفيع في العلاقات مع الصين.

وخلصت اللجنة إلى أن اعتماد بريطانيا على القوة العالمية يعيق قدرتها على الدفاع عن مصالحها وقيمها، مما يحد من خيارتها عندما تتحدى الصين النظام الدولي".

وحذرت من أن الصين تمثل تهديدا كبيرا بالنسبة للمملكة المتحدة على عدة مستويات مختلفة، مشيرة إلى المخاطر المحتملة مثل سرقة الملكية الفكرية وترويع المواطنين البريطانيين.