أعلنت الحكومة البريطانية، قبل قليل، استدعاء 1200 من أفراد الجيش ليحلوا محل عمال مضربين، وفقا لما نشرته قناة "العربية" السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ويواجه مواطنو بريطانيا موجة جديدة من الاضطرابات بالسكك الحديدية في أنحاء البلاد قبيل احتفالات أعياد الميلاد.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم السبت، أنه تم إعلام المواطنين بعدم السفر الا للضرورة القصوى حيث يواصل الآف من موظفي نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل إضرابا لمدة 48 ساعة، اعتراضا على تدنى أجورهم.

ومن المقرر أن يضرب موظفي نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل عن العمل من 24 ديسمبر وحتى27 ديسمبر الجاري، رغم تعهدات سابقة بعد تأثير الاضطرابات على الركاب.