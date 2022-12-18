زعيم الحزب الشيوعي الصيني: أدعو علي بابا إلى تعزيز التنمية والتنافس العالمي

دعا يي ليان هونج زعيم الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة تشجيانج في شرق الصين مجموعة "علي بابا" القابضة المحدودة، إلى القيام بدور أكبر في تعزيز التنمية والتنافس العالمي بعد زيارة مقر عملاق التجارة الإلكترونية اليوم الأحد.



ونقلت كالة بلومبرج للأنباء، عن هونج القول في بيان صادر عن حكومة مقاطعة تشجيانج، إنه يجب أن تركز علي بابا بشكل متساو على التنمية والامتثال.



كما حث هونج الشركة على الابتكار وتعزيز قدرتها التنافسية.



جدير بالذكر أن كبار قادة الصين قد دعوا، في اجتماع عقد الأسبوع الماضي لتحديد أولويات السياسة الاقتصادية لعام 2023، شركات منصات الإنترنت إلى لعب دور رائد في التنمية وتوفير فرص العمل.



ودعا القادة، فيما يتعلق بالتنظيم، إلى تحسين الإشراف والدعم لشركات المنصات، في إشارة إلى احتمال تخفيف الإجراءات الصارمة ضد الشركات مثل "علي بابا" الآن.