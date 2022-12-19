ماكرون يواسي لاعبي فرنسا بعد خسارة المونديال: قدمتم مسيرة قتالية

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأداء لاعبي منتخب بلاده في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم إخفاقهم في التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد الهزيمة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، مساء الأحد.

وقال ماركون، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، مساء الأحد: "أهنئ المنتخب الفرنسي على مسيرته وقدرته القتالية في هذا المونديال، لقد حركتم الأمة والمشجعين حول العالم".

واختتم ماكرون، تغريدته بتهنئة منتخب الأرجنتين، الفائز ببطولة كأس العالم 2022، قائلا: "مبروك للأرجنتين فوزها".

وكان ماكرون، قد غرد عبر تويتر، فور انتهاء اللقاء، بقوله: "لقد جلعنا البلوز (منتخب فرنسا) نحلم"

وتحت أنظار ماكرون، الذي شاهد المباراة النهائية في ستاد لوسيل بقطر، تُوج منتخب الأرجنتين، بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخة، بعد فوزه على منتخب فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية، إثر انتهاء اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق