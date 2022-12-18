الهند تفوز في مسابقة ملكة جمال العالم للسيدات لعام 2022

فازت سارجام كوشال -الممثلة عن الهند في مسابقة ملكة جمال العالم للسيدات- باللقب لعام 2022 خلال المسابقة التي جرت بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن كوشال تفوقت على متسابقات من 63 دولة، معيدة بذلك اللقب إلى بلادها بعد 21 عامًا، لافتة إلى أنها حاصلة على درجة الدراسات العليا في الأدب الإنجليزي وأن زوجها يعمل في البحرية الهندية.

وتعد مسابقة ملكة جمال العالم للسيدات هي مسابقة جمال للسيدات المتزوجات، وتم عقدها في عام 1984، حيث تم تسمية المسابقة في البداية بـ "سيدة العالم"، وعلى مر السنين شهدت المسابقة مشاركين من أكثر من 80 دولة كما أن أمريكا كان لديها أكبر عدد من الفائزين.