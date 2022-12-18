 إيهاب جلال يجتمع مع نونو الميدا في فاركو - بوابة الشروق
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إيهاب جلال يجتمع مع نونو الميدا في فاركو

محمد ثابت
نشر في: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 1:42 م | آخر تحديث: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 1:42 م

عقد إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو إجتماعاً مع البرتغالى نونو الميدا المدير الفني السابق للفريق للتعرف عن كل كبيرة وصغيرة تخص فريق الكرة في أجواء تعبر عن الاحترافية الشديدة في منظومة الكرة داخل نادى فاركو.

وحرص الميدا على تقديم التهنئة لإيهاب جلال متمنياً له التوفيق في المرحلة المقبلة كاشفاً أنه انتقل لصفوف مشجعى فاركو بعد أن عاش أوقاتاً طيبة للغاية داخل النادى البرتقالى.

ومن جانبه وجه إيهاب جلال الشكر للمدرب البرتغالى متمنياً له التوفيق في خطوته المقبلة بعالم التدريب.


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