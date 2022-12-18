قال الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العالم تابع باهتمام شديد قمة المناخ cop 27 في مدينة شرم الشيخ.



وأضاف خلال فعاليات مؤتمر الإسكان العربي السابع بعنوان "نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة"، اليوم الأحد، أن الرئاسة المصرية سعت أن تكون هذه القمة نقطة فارقة في تاريخ العمل المناخي، وحرصت على وضع نقاط مهمة مثل الخسائر والأضرار والتعويضات ونقل التكنولوجيا.



وأشار إلى أن ملف المدن لم يغب عن الاهتمام، حيث نُظم عدد من الفعاليات على هامش القمة، بينها اجتماع وزراء الإسكان الذي أفضى إلى إطلاق مبادرة المدن المستدامة وأجندة شرم الشيخ للتكيف.



ولفت إلى أن المدن تستقطب حاليا نصف سكان الأرض، وبحلول عام 2050 فإن 70% من البشر سيسكنون في مجتمعات حضرية رغم انخفاض مساحة المدن.