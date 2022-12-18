مقتل 79 مسلحا من حركة الشباب الصومالية بينهم قيادي خطير

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أعلن في الصومال عن مقتل 79 مسلحا من حركة "الشباب" بينهم قيادي بارز، بعملية أمنية للمخابرات والجيش في منطقة جوحاي بإقليم شبيلى وسط البلاد.

وقالت وزارة الإعلام في بيان إن "الهجوم الأمني نفذه الجيش الصومالي بمشاركة الشركاء الدوليين في 15 ديسمبر الجاري".

وأضاف أن الهجوم "أدى إلى مقتل القيادي البارز في حركة الشباب يوسف جنكاب و78 من مسلحي الحركة في عملية أمنية شهدتها منطقة جوحاي وسط البلاد".

وأشار إلى أن "جنكاب كان من ضمن القيادات الخطيرة في عمليات التجنيد لصالح الحركة، وساهم في تجنيد العديد من الشباب".

وأردف البيان أن حكومة البلاد "مصرة على مواجهة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الصومالي".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا" مقتل 40 عنصرا من مسلحي حركة "الشباب" في مواجهات مع الجيش في إقليم شبيلي وسط البلاد.

ونقلت "صونا" عن مصدر عسكري لم تكشف هويته، قوله إن "المواجهات الأخيرة التي شهدتها بلدة دار نعيم أسفرت عن مقتل 40 عنصرا من حركة الشباب وتدمير حصونهم وخنادقهم".

وبحسب الوكالة، "تحرك الجيش الصومالي بعد معلومات استخباراتية حول وجود فلول مسلحي الحركة في بلدة دار نعيم، وأجرى عملية تمشيط في المناطق المجاورة لها".

وأضافت أن الجيش "استهدف عناصر الحركة بمساندة مسلحي العشائر كما ضرب الخنادق التي يتحصنون فيها بقصف جوي مكثف".

ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد هذه الحركة التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكريا لتنظيم "القاعدة" وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.​​​​​​​