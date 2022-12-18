الكويت: 776 قضية قتل واعتداء على النفس في 10 أشهر

أظهر بيان صادر عن وزارة العدل الكويتية، إحصاء بوقوع 776 قضية قتل واعتداء على النفس، في البلاد، في مدة زمنية تبلغ 10 أشهر فقط.

ووفقا للبيان الذي نشرته جريدة "القبس" الكويتية، فإن الإحصاء شمل كل أنواع الجرائم، والقرارات الصادرة فيها، من قتل واعتداء على النفس، والمخدرات واعتداء على السمعة وغيرها.

وفيما أحصى البيان أن "قضايا الجنايات الواردة للنيابة العامة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022 بلغت 8610 قضايا"، لفت إلى أن "قضايا القتل والاعتداء على النفس بلغت 776 قضية، مقابل 320 جريمة خطف وحجز".

وبينما رصد البيان بلوغ "جرائم الاعتداء على العرض والسمعة خلال الفترة نفسها 301"، أظهر أن "قضايا البنوك بلغت إضافة إلى 2605، فيما بلغت قضايا المخدرات 2190".

وأوضح البيان أن "قضايا الاعتداء على مال الغير بلغت 1560، مقابل 858 قضية أخرى متنوعة، وبلغ عدد القضايا التي حُفظت 3934 قضية جنايات من بين القضايا المتصرف فيها أمام النيابة العامة".

وتضمن البيان كذلك إحصاء عن أوامر المنع من السفر، حيث رصد صدور "نحو 48 ألف أمر منع سفر بحق مواطنين ومقيمين خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية أكتوبر الماضيين.