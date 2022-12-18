القوى العاملة: ورشة عمل عن التفتيش وعلاقات العمل بالقليوبية

عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، ورشة عمل فى مجال التفتيش وعلاقات العمل وقوائم المراجعة والحوار المجتمعي ودور المفاوضة الجماعية في حل منازعات العمل الجماعية، وذلك بنادي جمعية أحمد عرابي الاجتماعي الرياضي، وجمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية تحت رعاية عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية، وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون داخل المنشآت خاصة فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية والحفاظ على حقوق طرفي العملية الإنتاجية.

افتتحت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية ورشة العمل، مؤكدة في تقريرها الذي تلقته الوزارة، أن الندوة جاءت تنفيذاً لإستراتيجية الوزارة بتوعية طرفي العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ في مجالات علاقات، وتفتيش العمل وفض منازعات العمل للوقوف على بنود قانون العمل الذي يستهدف تحقيق التوازن فى العلاقة بين صاحب العمل والعمال لتحقيق الصالح العام.

وأضافت مدير المديرية ان الورشة تناولت شرح مبسط للمهارات العامة الواجب توافرها في مسؤولي شؤون العاملين والموارد البشرية، وبحضور ممثلى عدد 38 شركة بالعبور و من إدارات الموارد البشرية وشؤون العاملين بالمنشات والشركات في إطار تنفيذ برامج وزارة القوى العاملة بالتوعية للعاملين وأصحاب الأعمال.

شارك في الندوة أيضا رئيس مجلس إدارة الجمعية شوزان فوزى، ومدير منطقة قوى عاملة الخانكة ،وفريق مكتب عمل العبور سيد احمد السيد مدير مكتب العمل، وعبود طه مفتش بالمكتب.