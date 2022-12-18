احتفالات عارمة في كرواتيا بعد الفوز ببرونزية كأس العالم

عمت الاحتفالات العاصمة الكرواتية زغرب، بعد تتويج رفاق لوكا مودريتش بالميدالية البرونزية في كأس العالم قطر 2022، إثر الفوز على المغرب بهدفين لهدف أمس السبت، في المباراة الترتيبية.

واحتشد الآلاف من الشعب الكرواتي في زغرب والمدن الأخرى، بجانب بعض الأماكن في دولة البوسنة والهرسك، عقب صافرة نهاية مباراة المغرب، للتعبير عن فرحتهم بإنجاز المنتخب الأحمر والأبيض.

وعلقت شبكة إن بي سي الأمريكية على احتفالات الشعب الكرواتي، قائلةً: "هذه لحظتك يا كرواتيا"، قبل أن تضيف: "صحيح أن الميدالية البرونزية لم تكن هي ما تأملها الأمة، لكن المركز الثالث ليس بالأمر الهين لرابع أصغر دولة في كأس العالم 2022".

وأضافت: "بعد الفوز على المغرب 2-1، نزل الكروات إلى الشوارع للاحتفال الصاخب بالمشاعل والألعاب النارية والأغاني"، قبل أن تتم: "على الرغم من كونها دولة جديدة نسبيًا لأنها أصبحت مستقلة في عام 1995، إلا أن كرواتيا الصغيرة كان لها تأثير كبير على مسرح كرة القدم العالمي، باحتلال المركز الثالث في كأس العالم مرتين والثاني مرة في آخر 7 نسخ".

أما شبكة ديجي سبورت، فقد كتبت: " كرواتيا هي واحدة من أصغر الدول الأوروبية، إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 3.8 مليون نسمة، وبإنجازها في كأس العالم قطر 2022 ستحصل على 25.6 مليون يورو".