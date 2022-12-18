قوات العمليات الخاصة للبحرية الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تدريبا ثنائيا

أجرت قوات العمليات الخاصة التابعة للبحرية الكورية الجنوبية والأمريكية مؤخرا تدريبا مشتركا لتعزيز قابلية العمل البيني.

وطبقا للقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ اليوم الأحد، فقد اختتم فريق العمليات الخاصة "إس.إي.إيه.إل" المتمركز في الساحل الغربي والأسطول الحربي الخاص التابع للبحرية الكورية الجنوبية تدريباتهما المشتركة، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وذكرت القيادة الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن التدريب قدم فرصة لزيادة إمكانية العمل البيني ودعم العلاقة بين شركاء قوات العمليات الخاصة الاستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتردد أن التدريبات التي استمرت أسبوعين في مركز الحرب الخاصة التابع للبحرية الأمريكية في كورونادو بولاية "كاليفورنيا"، شملت تدريبا على الاسلحة الثابتة والديناميكية، وتدريبات قتالية عن قرب وتخطيط المهمة والمعرفة، وتبادلات ثقافية.