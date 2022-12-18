أوكرانيا: 9 وحدات طاقة نووية تعمل ضمن نظامنا للطاقة

قالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية إنيرجواتوم إنه يعمل ضمن نظام الطاقة في أوكرانيا في الوقت الحالي جميع وحدات الطاقة النووية التسع الموجودة في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، من بينها واحدة تعمل ضمن سقف مؤقت (600 ميجاوات).

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أنه "في 17 ديسمبر، اعتبارا من الساعة 18:00 ، تعمل جميع وحدات الطاقة النووية التسع الموجودة على الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في نظام الطاقة. وتقتصر قدرة إحدى وحدات الطاقة على 600 ميجاواط بسبب عدم استعداد نظام الطاقة لاستقبال الكمية الكاملة الممكنة من الكهرباء التي يولدها، حيث تضررت منشآت البنية التحتية للطاقة مرة أخرى نتيجة قصف يوم أمس"، وفقا لبيان الشركة.

وأشارت شركة إنيرجواتوم إلى أنه تم إيقاف وحدات طاقة السته في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا التي استولت عليها القوات الروسية. وانه تم قطع اتصالهم بشبكة الكهرباء من قبل القوات الروسية.



