أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 98 ألفا و280

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أعلنت أوكرانيا، أن قواتها المسلحة، قتلت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، في 24 فبراير الماضي، حوالي 98 ألفا و280 جنديا روسيا.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الأحد.

وقال البيان: "حتى 18 ديسمبر 2022، دمرت القوات الأوكرانية 2987 دبابة روسية و5963 عربة قتال مدرعة و1948 منظومة مدفعية و 410 منظومات صواريخ متعددة الإطلاق "إم.إل.آر.إس"، و 211 منظومة دفاعية مضادة للطائرات".

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 281 طائرة حربية و264 مروحية و1649 طائرة مسيرة و174 من وحدات المعدات الخاصة، كما تم إسقاط إجمالي 653 صاروخ كروز.

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.