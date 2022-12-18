أبو الغيط: عدد سكان الدول العربية تضاعف في الربع قرن الأخير

القواعد القديمة للتعامل مع المشكلات لا تتلاءم مع التحديات والمخاطر المستجدة

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التقديرات تشير إلى تصاعف عدد سكان الدول العربية في الربع قرن الأخير وسيتضاعف في الربع قرن القادم، متسائلا: "أين سيسكن هؤلاء؟!" مؤكدا أن القواعد القديمة للتعامل مع مشكلات قطاع الإسكان لا تتلاءم مع التحديات والمخاطر المستجدة.

وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته بمؤتمر وزراء الإسكان العرب، أن التقديرات تشير أيضا إلى أنه بحلول ٢٠٥٠ فإن ٧٠٪ من البشر سيسكنون في مدن ومجتمعات حضرية، مطالبا بسرعة التحرك بحكمة ومسؤولية لتحويل التهديدات إلى فرص وأن نضع هندسة جديدة لا تجعل المدن سبب رئيسي للانبعاثات المسببة لتغير المناخ في ضوء التداعيات التي شاهدناها.

وقال أبو الغيط إن مؤتمر وزراء الإسكان العرب يوفر فضاء علميا وأكاديميا مهما لمعالجة التحديات التي يواجهها هذا الفطاع في العالم العربي، كما يمثل منصة لمناقشة تطوير المجتمعات العمرانية بما يتناسب مع متطلبات الوضع الراهن وتغيراته المتسارعة.

وتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية عن المدن الجديدة التي أطلقتها مصر، مؤكدا أنها تشكل واجهة مصر الحديثة ومستقبلها، وأن هناك صحوة وشيئا غير مسبوق يحدث على الأراضي المصرية.