بريطانيا تؤكد إرسال صواريخ /بريمستون 2/ إلى أوكرانيا

أكدت بريطانيا اليوم الأحد أنها أرسلت صواريخ بريمستون 2 دقيقة التوجيه إلى أوكرانيا، وذلك في إطار حزمة من المساعدات المقدمة إلى كييف.

وذكرت وزارة الدافع البريطانية - في بيان نشر عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي - أنه في إطار حزمة مساعداتها، قدمت المملكة المتحدة صواريخ /بريمستون 2/ وهي صواريخ دقيقة التوجيه، إلى القوات المسلحة الأوكرانية. لقد لعبت هذه المساعدة دورا حاسما في إعاقة التقدم الروسي".

وبحسب المعلومات المتاحة فإن أحدث نسخة من صواريخ /بريمستون 2/ البريطانية الموجهة بدقة تمكنت من مضاعفة مدى التصميم السابق المقدم للقوات المسلحة الأوكرانية في وقت سابق. إذ يسمح هذا النظام بشكل أساسي للصاروخ بمسح ساحة المعركة واختيار الهدف الأنسب أثناء فحص المركبات المدنية أو المعدات العسكرية الأقل أهمية.