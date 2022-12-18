عباس يشكر قطر على دعمها القضية الفلسطينية خلال استضافتها كأس العالم 2022

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، الشكر إلى دولة قطر على دعمها القضية الفلسطينية خلال استضافتها مونديال كأس العالم 2022.



وبعث عباس برقية تهنئة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بنجاح مونديال قطر 2022 التي اختتمت مساء اليوم الأحد بتتويج منتخب الأرجنتين بالمونديال العالمي بعد الفوز على منتخب فرنسا.



وقال عباس بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن مونديال كأس العالم في قطر "بعث الفخر في نفوسنا ونفوس شعوبنا العربية، ونال إعجاب العالم بأسره".



وأشاد بما قدمته قطر وقيادتها من "وجه حضاري وتنظيمي وإنساني يمثل إضافة تاريخية لإنجازات قطر العديدة التي يشهد لها العالم، فضلا عما قدمته دولة قطر خلال هذه المناسبة من دعم لفلسطين، حيث قدمت القضية الفلسطينية إلى العالم بصورة لم يسبق لها مثيل".



وأبرزت وكالة "وفا" في تقرير لها، أن فلسطين وقضيتها لم تغب عن مشهد كأس العالم ورُفع العلم الفلسطيني في المدرجات خلال حفل افتتاح البطولة كما توشح عدد كبير من الجماهير بالكوفية الفلسطينية.



وبحسب الوكالة "أعاد مونديال قطر حقيقة مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي ولباقي شعوب المعمورة، وأن القضية لا تزال حية في قلوب الأمة وكل الأحرار في العالم، حيث كان التضامن الكبير مع القضية أقوى تأكيد على عدالتها وأوضح تأييدا للحقوق الفلسطينية المشروعة".