اليابان تسجل 136 ألفا و237 إصابة و232 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلن قطاع الصحة في اليابان، اليوم الأحد، تسجيل 136 ألفا و237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض بواقع 22 ألفا و146 حالة مقارنة بأمس السبت.

وقد سجلت العاصمة طوكيو 13 ألفا و646 حالة إصابة جديدة ، بانخفاض 3374 مقارنة بأمس السبت.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض خطيرة في طوكيو، بلغ 32 شخصا، بانخفاض حالة واحدة عن أمس السبت، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة، وبلغ الرقم على الصعيد العام 482 حالة، بدون تغيير عن أمس السبت.

كما سجلت اليابان 232 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في اليابان 26 مليونا و843 ألفا و995 حالة، والوفيات 52 ألفا و831، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.