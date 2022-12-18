تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة مستريح كرداسة، لاتهامه بالاستيلاء على 250 مليون جنيه من المواطنين، بعد أن أوهمهم باستثمارها في مجال تجارة العقارات والأراضي بمنطقة كرداسة.



وبينت التحقيقات، أن المتهم مر بضائقة مالية عام 2019، فاتجه إلى أحد أصدقائه، وأوهمه باستثمار أمواله في العقارات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه استولى على أمواله، واستمر نشاطه حتى أواخر عام 2021، وبعدما تعثر في سداد الأموال لأصحابها هرب ومعه زوجته وأبنائه الثلاثة.



وأضافت التحقيقات، أن المتهم يعمل مقاولا ويقيم بكرداسة، وبدأ في جمع الأموال من المواطنين منذ سنوات عدة، لاستثمارها في مجال تجارة العقارات والأراضي، مقابل حصولهم على أرباح شهرية كبيرة.



وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم جمع من ضحاياه ما يزيد على ربع مليار جنيه من أهالي كرداسة، واختفى وأفراد أسرته عقب فشله في سداد الأرباح، فلجأ الضحايا لتقديم البلاغات ضده، وأفراد أسرته الهاربين بصحبته، وصدر ضده قرار ضبط وإحضار في القضية رقم 8059 جنح، لسنة 2020 بتهمة النصب.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تمكنت القوات من القبض على المتهم وزوجته وأبنائه الثلاثة حال تواجده بمكان اختبائه، واقتياده إلى ديوان المركز.