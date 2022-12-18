ارتفع مؤشر التفاؤل لدى جماهير كرة القدم الفرنسية، قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الأرجنتيني مساء اليوم الأحد، عقب تتويج المنتخب الكرواتي بالميدالية البرونزية لمونديال 2022.

وتوج المنتخب الكرواتي بقيادة لاعبه لوكا مودريتش، بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه على نظيره المغربي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي مساء أمس السبت.

وأطلقت بعض الجماهير الفرنسية لقب «وش السعد» على المنتخب الكرواتي، لأن كرواتيا عندما أحرزت الميدالية الفضية و البرونزية في كأس العالم، كان المنتخب الفرنسي بطل تلك النسخة، وتكرر ذلك الحدث في نسختين من قبل.

وتمكن المنتخب الكرواتي من إحراز الميدالية البرونزية للمونديال في 1998 للمرة الأولى، وكان بطل هذه النسخة المنتخب الفرنسي بعد فوزه على نظيره البرازيلي في المباراة النهائية.

كما احتل المنتخب الكرواتي مركز الوصافة في كأس العالم 2018 بروسيا، مُحرزًا الميدالية الفضية، بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي في المباراة النهائية بنتيجة 4 - 2.

وأحرز منتخب كرواتيا الميدالية الثالثة له تاريخيًا في المونديال أمس السبت، وقبل ساعات من المواجهة المرتقبة التي ستجمع منتخبي فرنسا والأرجنتين في المباراة النهائية للبطولة، ولكن هل سيتكرر ما حدث مع المنتخب الفرنسي في النسختين السابقتين في مباراة اليوم أم سيكون لرفاق ميسي رأي آخر؟

وسيحتضن ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، المواجهة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، والتي ستنطلق في الخامسة من مساء اليوم الأحد، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022.