تكريم كندة علوش ويسري نصر الله من مهرجان القاهرة للفيلم القصير

افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير في دورته الرابعة بمركز الإبداع الفني، في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من صناع الأفلام والنقاد، مثل المخرج يسري نصرالله والمنتجة مريان خوري والممثلة كندة علوش والنُقاد أحمد شوقي وأحمد سعد الدين وفايزة هنداوي وغيرهم، وتُقام الدورة هذا العام تحت شعار "سوف نستمر فى الحلم" في الفترة من 17 وحتى 22 ديسمبر الجاري.

شملت فقرات الافتتاح تكريم المخرج يسري نصر الله والمنتجة مريان خوري والممثلة كندة علوش، وأيضاً الإعلان عن أسماء لجان تحكيم مسابقات المهرجان المختلفة، ونبذة عن الأفلام المشاركة، وعرض في حفل الافتتاح الفيلم المصري "أزرق مش قاتم" والفيلم الفلسطيني "حمزة".

قال يسري نصري أثناء تكريمه : "فرحان طبعاً والي مفرحني جداً إن فيه مهرجان أفلام قصيرة، فيه مخرجين كبار جداً عملوا أفلام قصيرة، ولكن الحاجة الي بتيجي في دماغنا لما بنسمع أفلام قصيرة هي شاب، شاب بيقول أنا بحب السينما، مختلف وعندي حاجة وعالم عايز أحكيه، لما بيتم دعوتي لمشاهدة أفلام قصيرة بحس إني هشوف المستقبل، وإني هكون موجود بأي شكل سواء بتكرم أو بتفرج على أفلام ودا شرف كبير ليا".

بينما عبرت كندة علوش عن سعادتها البالغة بهذا، وقالت خلال تكريمها "دا أكتر تكريم مش عارفة أخد نفسي فيه، لأنه من وجهة نظري أهم من أي تكريم اتكرمته، فكرة إن يتذكر اسمي بعد اسم أستاذ يسري نصر الله، والمنتجة مريان خوري أنا حقيقي مكسوفة".

وأضافت: "أنا سعيدة بوجود مهرجان للأفلام القصيرة لأني بعشقهم، وكنت سعيدة بوجودي في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في إحدى المهرجانات، والمهرجانات دي هي بوابة للشباب الشغوف، اللي أعرف منهم ناس كتير، الشباب دول بيقدموا أفكارهم بإمكانيات قليلة، وفخورة جدا بوجودهم، عشان في مخرجين كبار كانت الأفلام القصيرة بدايتهم، وده أهم تكريم ليا وكأن حد بيطبطب عليك بعد التعب".

كما صرحت المنتجة مريان خوري عن تجهيزها لفيلم جديد ولكن لم تفصح عن تفاصيله، وأعبرت عن سعادتها عن وجود مهرجان متخصص للأفلام القصيرة ووصفتها أنها خطوة عظيمة في مجال الانتاج .