رئيس البورصة السابق: نتائج قرض صندوق النقد السابق لم تظهر بشكل كامل

قال ماجد شوقي، الخبير الاقتصادي ورئيس البورصة السابق، إن نتائج القرض السابق من صندوق النقد الدولي لم تظهر بشكل كامل بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن مواقفة صندوق النقد على القرض المصري نصت على ضرورة استمرار الدولة في مبادرات دعم الفقراء.

وأضاف ماجد شوقي، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية "القاهرة والناس، مساء السبت، أن التنمية المستدامة بقيادة القطاع الخاص هو عنوان مهم في برنامج الاصلاح الاقتصادي الجديد مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بدأت في تبني برنامجًا إصلاحيًا اقتصاديًا يكون القطاع الخاص خلاله شريكًا فعالًا.

وتابع: "اتجاه سياسات البنك المركزي في الفترة الحالية هو التحوط من زيادة أزمة العملة الصعبة"، مشددًا على ضرورة التقارب بين سعر الصرف الرسمي للعملات الصعبة بالبنوك وما يقابله من اسعار للعملة بالسوق غير الرسمي، متوقعًا حدوث انفراجة في أزمة الدولار بعد الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي.