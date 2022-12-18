بوتين: روسيا ستجعل العالم أكثر عدلا بأفعالها ونشهد الآن تحولات عالمية كبرى

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ثقته التامة بأن ما تشهده روسيا والعالم من تحولات تقود نحو الأفضل، وأن روسيا بمواقفها، ستجعل العالم أكثر عدلا، وشعوبه سواسية.

وفي رسالة عبر الفيديو اليوم الأحد إلى المشاركين في المؤتمر الأول لحركة الأطفال والشباب الروسية، قال بوتين: "ربما أنتم شاهدون على التحولات الكبرى التي تشهدها روسيا والعالم بأسره الآن"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري.

وأضاف: "أنا على يقين تام بأن هذه التحولات تسير نحو الأفضل. وآمل أن نتمكن بقضايانا، ومواقفنا، وحزمنا، وشفافية نوايانا وخططنا، ومبادئنا من جعل العالم أكثر عدلا".

وتابع: "نريد عالما تكون فيه جميع الشعوب سواسية بحق، ويحظى فيه الجميع بحق احترامهم، واحتفاظهم بقيمهم، وتحدثهم بلغاتهم، وتقديسهم ذكرى أسلافهم، وتتاح فيه الفرصة المتكافئة للجميع لتحقيق ذاتهم، بغض النظر عن الظروف التي نشأوا فيها، أو الأسرة التي تحدّروا منها".